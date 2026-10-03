Jeff Lynne's ELO - From Out Of Nowhere (coloured) (0190759971314) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
JEFF LYNNE’S ELO
Альбом (сингл)
FROM OUT OF NOWHERE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 387711
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759971314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
JEFF LYNNE’S ELO
Альбом (сингл)
FROM OUT OF NOWHERE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
From Out Of Nowhere, HeYourself, All My Love, Down Came The Rain, Losing You, One More Time, Sci-Fi Woman, Goin’ Out On Me, Time Of Our Life, Songbird
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jeff Lynne's ELO - From Out Of Nowhere (coloured) (0190759971314) виниловая пластинка
Track List
|A1
|From Out Of Nowhere
|3:15
|A2
|Help Yourself
|3:14
|A3
|All My Love
|3:07
|A4
|Down Came The Rain
|3:29
|A5
|Losing You
|3:36
|B1
|One More Time
|3:28
|B2
|Sci-Fi Woman
|3:07
|B3
|Goin' Out Of Me
|3:09
|B4
|Time Of Our Life
|3:11
|B5
|Songbird
|3:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759971314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
JEFF LYNNE’S ELO
Альбом (сингл)
FROM OUT OF NOWHERE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
From Out Of Nowhere, HeYourself, All My Love, Down Came The Rain, Losing You, One More Time, Sci-Fi Woman, Goin’ Out On Me, Time Of Our Life, Songbird
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|From Out Of Nowhere
|3:15
|A2
|Help Yourself
|3:14
|A3
|All My Love
|3:07
|A4
|Down Came The Rain
|3:29
|A5
|Losing You
|3:36
|B1
|One More Time
|3:28
|B2
|Sci-Fi Woman
|3:07
|B3
|Goin' Out Of Me
|3:09
|B4
|Time Of Our Life
|3:11
|B5
|Songbird
|3:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Jeff Lynne's ELO - From Out Of Nowhere (coloured) (0190759971314) виниловая пластинка – стоимость товара 3150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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