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Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387668
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HOLIDAY, BILLIE
filter_none Товар входит в коллекцию HOLIDAY, BILLIE

Коллекция HOLIDAY, BILLIE


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка

Track List

A1Lady Sings The Blues
A2Trav'lin Light
A3I Must Have That Man
A4Some Other Spring
A5Strange Fruit
A6No Good Man
B1God Bless The Child
B2Good Morning Heartache
B3Love Me Or Leave Me
B4Too Marvelous For Words
B5Willow Weep For Me
B6I Thought About You

Отзывы о товаре Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Lady Sings The Blues
A2Trav'lin Light
A3I Must Have That Man
A4Some Other Spring
A5Strange Fruit
A6No Good Man
B1God Bless The Child
B2Good Morning Heartache
B3Love Me Or Leave Me
B4Too Marvelous For Words
B5Willow Weep For Me
B6I Thought About You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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