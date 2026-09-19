Franklin, Aretha, The Queen Of Soul (5060397601452) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387570
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Franklin, Aretha, The Queen Of Soul (5060397601452) виниловая пластинка
Track List
|A1
|You Made Me Love You
|2:32
|A2
|Follow Your Heart
|2:24
|A3
|Love For Sale
|2:40
|A4
|I Surrender, Dear
|2:48
|A5
|Bill Bailey, Won't You Please Come Home
|2:18
|B1
|What A Difference A Day Made
|3:31
|B2
|I May Never Get To Heaven
|3:28
|B3
|I Apologise
|2:53
|B4
|It's Just A Matter Of Time
|2:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитThe Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитБИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитКравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитColdplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends (5021732546...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитПесни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (466027505...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитVarious Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|You Made Me Love You
|2:32
|A2
|Follow Your Heart
|2:24
|A3
|Love For Sale
|2:40
|A4
|I Surrender, Dear
|2:48
|A5
|Bill Bailey, Won't You Please Come Home
|2:18
|B1
|What A Difference A Day Made
|3:31
|B2
|I May Never Get To Heaven
|3:28
|B3
|I Apologise
|2:53
|B4
|It's Just A Matter Of Time
|2:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Franklin, Aretha, The Queen Of Soul (5060397601452) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Franklin, Aretha, The Queen Of Soul (5060397601452) виниловая пластинка