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Franklin, Aretha, The Queen Of Soul (5060397601452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franklin, Aretha, The Queen Of Soul (5060397601452) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Franklin, Aretha, The Queen Of Soul (barcode 5060397601452)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387570
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franklin, Aretha, The Queen Of Soul (5060397601452) виниловая пластинка

Track List

A1You Made Me Love You2:32
A2Follow Your Heart2:24
A3Love For Sale2:40
A4I Surrender, Dear2:48
A5Bill Bailey, Won't You Please Come Home2:18
B1What A Difference A Day Made3:31
B2I May Never Get To Heaven3:28
B3I Apologise2:53
B4It's Just A Matter Of Time2:58

Отзывы о товаре Franklin, Aretha, The Queen Of Soul (5060397601452) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1You Made Me Love You2:32
A2Follow Your Heart2:24
A3Love For Sale2:40
A4I Surrender, Dear2:48
A5Bill Bailey, Won't You Please Come Home2:18
B1What A Difference A Day Made3:31
B2I May Never Get To Heaven3:28
B3I Apologise2:53
B4It's Just A Matter Of Time2:58
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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