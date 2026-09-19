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Cole, Nat King, Very Best Of (5060403742384) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cole, Nat King, Very Best Of (5060403742384) виниловая пластинка

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Cole, Nat King, Very Best Of (5060403742384) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387441
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cole, Nat King, Very Best Of (5060403742384) виниловая пластинка

Track List

A1Unforgetable3:12
A2Mona Lisa3:14
A3Can't I3:15
A4A Blossom Fell2:32
A5Someone You Love2:54
A6Smile2:54
B1Let There Be Love2:46
B2Too Young To Go Steady2:54
B3Ain't Misbehavin'3:17
B4Pretend2:45
B5Nature Boy2:40
B6Forgive My Heart3:02
C1When I Fall In Love3:11
C2Jet2:49
C3(Get Your Kicks On) Route 663:02
C4Make Her Mine2:58
C5Somewhere Along The Way2:54
C6Because You're Mine3:13
D1Too Young3:13
D2I'm In The Mood For Love3:13
D3Faith Can Move Mountains3:13
D4Mood Indigo3:23
D5Darling, Je Vous Aime Beaucoup2:52
D6Ramblin' Rose2:49

Отзывы о товаре Cole, Nat King, Very Best Of (5060403742384) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Unforgetable3:12
A2Mona Lisa3:14
A3Can't I3:15
A4A Blossom Fell2:32
A5Someone You Love2:54
A6Smile2:54
B1Let There Be Love2:46
B2Too Young To Go Steady2:54
B3Ain't Misbehavin'3:17
B4Pretend2:45
B5Nature Boy2:40
B6Forgive My Heart3:02
C1When I Fall In Love3:11
C2Jet2:49
C3(Get Your Kicks On) Route 663:02
C4Make Her Mine2:58
C5Somewhere Along The Way2:54
C6Because You're Mine3:13
D1Too Young3:13
D2I'm In The Mood For Love3:13
D3Faith Can Move Mountains3:13
D4Mood Indigo3:23
D5Darling, Je Vous Aime Beaucoup2:52
D6Ramblin' Rose2:49
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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