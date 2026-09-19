Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
GREATEST HITS, VOLUME 1
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387405
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397640519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
GREATEST HITS, VOLUME 1
Жанр
Кантри
Трек-лист
Johnny Cash With June Carter Jackson, Johnny Cash I Walk The Line, Johnny Cash Understand Your Man, Johnny Cash Orange Blossom Special, Johnny Cash The One On The Right Is On The Left, Johnny Cash Ring Of Fire, Johnny Cash It Ain't Me, Babe, Johnny Cash The Ballad Of Ira Hayes, Johnny Cash The Rebel - Johnny Yuma, Johnny Cash Five Feet High And Rising, Johnny Cash Don't Take Your Guns To Town
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Johnny Cash With June Carter – Jackson
|2:44
|A2
|Johnny Cash – I Walk The Line
|2:33
|A3
|Johnny Cash – Understand Your Man
|2:43
|A4
|Johnny Cash – Orange Blossom Special
|3:06
|A5
|Johnny Cash – The One On The Right Is On The Left
|2:46
|B1
|Johnny Cash – Ring Of Fire
|2:37
|B2
|Johnny Cash – It Ain't Me, Babe
|3:01
|B3
|Johnny Cash – The Ballad Of Ira Hayes
|4:07
|B4
|Johnny Cash – The Rebel - Johnny Yuma
|1:52
|B5
|Johnny Cash – Five Feet High And Rising
|1:48
|B6
|Johnny Cash – Don't Take Your Guns To Town
|3:00
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397640519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
GREATEST HITS, VOLUME 1
Жанр
Кантри
Трек-лист
Johnny Cash With June Carter Jackson, Johnny Cash I Walk The Line, Johnny Cash Understand Your Man, Johnny Cash Orange Blossom Special, Johnny Cash The One On The Right Is On The Left, Johnny Cash Ring Of Fire, Johnny Cash It Ain't Me, Babe, Johnny Cash The Ballad Of Ira Hayes, Johnny Cash The Rebel - Johnny Yuma, Johnny Cash Five Feet High And Rising, Johnny Cash Don't Take Your Guns To Town
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Johnny Cash With June Carter – Jackson
|2:44
|A2
|Johnny Cash – I Walk The Line
|2:33
|A3
|Johnny Cash – Understand Your Man
|2:43
|A4
|Johnny Cash – Orange Blossom Special
|3:06
|A5
|Johnny Cash – The One On The Right Is On The Left
|2:46
|B1
|Johnny Cash – Ring Of Fire
|2:37
|B2
|Johnny Cash – It Ain't Me, Babe
|3:01
|B3
|Johnny Cash – The Ballad Of Ira Hayes
|4:07
|B4
|Johnny Cash – The Rebel - Johnny Yuma
|1:52
|B5
|Johnny Cash – Five Feet High And Rising
|1:48
|B6
|Johnny Cash – Don't Take Your Guns To Town
|3:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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