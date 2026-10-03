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Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Carl Perkins, The Sun Singles Collection (barcode 5060397601209)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка

Track List

1Let The Jukebox Keep On Playing2:56
2Gone, Gone, Gone2:40
3Blue Suede Shoes2:17
4Honey Don't2:51
5Boppin' The Blues2:50
6All Mama's Children2:08
7Dixie Fried2:27
8I'm Sorry, I'm Not Sorry2:28
9Matchbox2:10
10Your True Love2:46
11That's Right2:51
12Forever Yours2:38
13Glad All Over1:42
14Lend Me Your Comb1:58
15Movie Magg2:11
16Sure To Fall2:35

Отзывы о товаре Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

1Let The Jukebox Keep On Playing2:56
2Gone, Gone, Gone2:40
3Blue Suede Shoes2:17
4Honey Don't2:51
5Boppin' The Blues2:50
6All Mama's Children2:08
7Dixie Fried2:27
8I'm Sorry, I'm Not Sorry2:28
9Matchbox2:10
10Your True Love2:46
11That's Right2:51
12Forever Yours2:38
13Glad All Over1:42
14Lend Me Your Comb1:58
15Movie Magg2:11
16Sure To Fall2:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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