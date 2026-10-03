Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 387400
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка
Track List
|1
|Let The Jukebox Keep On Playing
|2:56
|2
|Gone, Gone, Gone
|2:40
|3
|Blue Suede Shoes
|2:17
|4
|Honey Don't
|2:51
|5
|Boppin' The Blues
|2:50
|6
|All Mama's Children
|2:08
|7
|Dixie Fried
|2:27
|8
|I'm Sorry, I'm Not Sorry
|2:28
|9
|Matchbox
|2:10
|10
|Your True Love
|2:46
|11
|That's Right
|2:51
|12
|Forever Yours
|2:38
|13
|Glad All Over
|1:42
|14
|Lend Me Your Comb
|1:58
|15
|Movie Magg
|2:11
|16
|Sure To Fall
|2:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитCurtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитAretha Franklin - Aretha's Greatest Hits (0081227943516) винилов...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитThe Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пл...
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|1
|Let The Jukebox Keep On Playing
|2:56
|2
|Gone, Gone, Gone
|2:40
|3
|Blue Suede Shoes
|2:17
|4
|Honey Don't
|2:51
|5
|Boppin' The Blues
|2:50
|6
|All Mama's Children
|2:08
|7
|Dixie Fried
|2:27
|8
|I'm Sorry, I'm Not Sorry
|2:28
|9
|Matchbox
|2:10
|10
|Your True Love
|2:46
|11
|That's Right
|2:51
|12
|Forever Yours
|2:38
|13
|Glad All Over
|1:42
|14
|Lend Me Your Comb
|1:58
|15
|Movie Magg
|2:11
|16
|Sure To Fall
|2:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Carl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) виниловая пластинка