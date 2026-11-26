Apple, Fiona, Fetch The Bolt Cutters (0194397740318) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fiona Apple
Альбом (сингл)
FETCH THE BOLT CUTTERS
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб.
В наличии
Код товара: 387272
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5 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397740318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fiona Apple
Альбом (сингл)
FETCH THE BOLT CUTTERS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Want You To Love Me, Shameika, Fetch The Bolt Cutters, Under The Table, Relay, Rack of His, Newspaper, Ladies, Heavy Balloon, Cosmonauts, For Her, Drumset, On I Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Apple, Fiona, Fetch The Bolt Cutters (0194397740318) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Want You To Love Me
|3:58
|A2
|Shameika
|4:09
|A3
|Fetch the Bolt Cutters
|4:59
|A4
|Under The Table
|3:21
|B1
|Relay
|4:49
|B2
|Rack Of His
|3:42
|B3
|Newspaper
|5:33
|C1
|Ladies
|5:25
|C2
|Heavy Balloon
|3:26
|C3
|Cosmonauts
|3:59
|D1
|For Her
|2:44
|D2
|Drumset
|2:40
|D3
|On I Go
|3:09
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397740318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fiona Apple
Альбом (сингл)
FETCH THE BOLT CUTTERS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Want You To Love Me, Shameika, Fetch The Bolt Cutters, Under The Table, Relay, Rack of His, Newspaper, Ladies, Heavy Balloon, Cosmonauts, For Her, Drumset, On I Go
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|I Want You To Love Me
|3:58
|A2
|Shameika
|4:09
|A3
|Fetch the Bolt Cutters
|4:59
|A4
|Under The Table
|3:21
|B1
|Relay
|4:49
|B2
|Rack Of His
|3:42
|B3
|Newspaper
|5:33
|C1
|Ladies
|5:25
|C2
|Heavy Balloon
|3:26
|C3
|Cosmonauts
|3:59
|D1
|For Her
|2:44
|D2
|Drumset
|2:40
|D3
|On I Go
|3:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Apple, Fiona, Fetch The Bolt Cutters (0194397740318) виниловая пластинка - стоимость товара 5050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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