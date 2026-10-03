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Andrew Cyrille & Wadada Leo Smith & Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrew Cyrille & Wadada Leo Smith & Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка

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Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 1
Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 2
Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 3
Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 4
Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 5
Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 6
Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Andrew Cyrille, Wadada Leo Smith, Bill Frisell
Альбом (сингл)
LEBROBA
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 2
  • Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 3
  • Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 4
  • Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 5
  • Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 6
  • Andrew Cyrille &amp; Wadada Leo Smith &amp; Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387264
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Andrew Cyrille & Wadada Leo Smith & Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577055638]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Andrew Cyrille, Wadada Leo Smith, Bill Frisell
Альбом (сингл)
LEBROBA
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrew Cyrille & Wadada Leo Smith & Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка

Track List

A1Worried Woman7:35
A2Turiya:Alice Coltrane / Meditations And Dreams:Love17:24
B1Lebroba5:44
B2TGD5:17
B3Pretty Beauty6:24

Отзывы о товаре Andrew Cyrille & Wadada Leo Smith & Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577055638]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Andrew Cyrille, Wadada Leo Smith, Bill Frisell
Альбом (сингл)
LEBROBA
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Worried Woman7:35
A2Turiya:Alice Coltrane / Meditations And Dreams:Love17:24
B1Lebroba5:44
B2TGD5:17
B3Pretty Beauty6:24
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andrew Cyrille & Wadada Leo Smith & Bill Frisell - Lebroba (0602577055638) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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