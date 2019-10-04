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Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка

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Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 1
Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 2
Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 3
Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 4
Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.10.2019
Исполнитель
Christina Aguilera
Альбом (сингл)
CHRISTINA AGUILERA (20TH ANNIVERSARY)
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 1
  • Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 2
  • Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 3
  • Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 4
  • Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387250
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.10.2019
Исполнитель
Christina Aguilera
Альбом (сингл)
CHRISTINA AGUILERA (20TH ANNIVERSARY)
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка

Track List

A1Genie In A Bottle3:36
A2What A Girl Wants3:36
A3I Turn To You4:33
A4So Emotional4:00
A5Come On Over (All I Want Is You)3:09
A6Reflection3:33
B1Love For All Seasons3:59
B2Somebody's Somebody5:03
B3When You Put Your Hands On Me3:35
B4Blessed3:05
B5Love Will Find A Way3:56
B6Obvious4:00

Отзывы о товаре Aguilera, Christina, Christina Aguilera (20Th Anniversary) (0190759774311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.10.2019
Исполнитель
Christina Aguilera
Альбом (сингл)
CHRISTINA AGUILERA (20TH ANNIVERSARY)
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Genie In A Bottle3:36
A2What A Girl Wants3:36
A3I Turn To You4:33
A4So Emotional4:00
A5Come On Over (All I Want Is You)3:09
A6Reflection3:33
B1Love For All Seasons3:59
B2Somebody's Somebody5:03
B3When You Put Your Hands On Me3:35
B4Blessed3:05
B5Love Will Find A Way3:56
B6Obvious4:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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