Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
350
Материал
ткань
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.69х0.18х0.18
Вес, кг.
5
Описание товара Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona
Эластичные тканевые фоны Ezycare изготовлены из трикотажного материала, который легко задрапировать или максимально разгладить, немедленно удалив ненужные складки. Допускается машинная стирка при 40 градусах C в большой стиральной машине.
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Курьерская доставка в Москве
Эластичные тканевые фоны Ezycare изготовлены из трикотажного материала, который легко задрапировать или максимально разгладить, немедленно удалив ненужные складки. Допускается машинная стирка при 40 градусах C в большой стиральной машине.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Фон студийный Lastolite Ezycare LL LB7554 3x3.5 м Arizona - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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