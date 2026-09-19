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Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide купить с доставкой в Москве
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Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide

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Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide - фото 1
Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide - фото 2
Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Панель светоформирующая
  • Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide - фото 1
  • Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide - фото 2
  • Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387216
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Панель светоформирующая
Материал
алюминий
Цвет
черный
Ширина, см
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х65х6
Вес, кг.
1

Описание товара Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide

Панель Lastolite LL LB8968 можно перемещать в любое положение вдоль алюминиевой штанги, создавая единую полосу света или разделяя свет на две полосы по обе стороны от черной панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает. Панель также может использоваться для маскировки фотографа при работе с источником HiLite, располагающимся непосредственно за фотографом и перед объектом съемки. Стоя перед панелью, фотограф может быть уверен, что его силуэт не появится в глазах того, кого он снимает (см. видео в описании). Светоформирующая панель очень легко размещается на фоне HiLite. Она поставляется со складной алюминиевой трубкой, которая просто крепится к верхней части HiLite, а затем на нее вешается панель.

Отзывы о товаре Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Панель светоформирующая
Материал
алюминий
Цвет
черный
Ширина, см
180
Страна производитель
Китай
Описание
Панель Lastolite LL LB8968 можно перемещать в любое положение вдоль алюминиевой штанги, создавая единую полосу света или разделяя свет на две полосы по обе стороны от черной панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает. Панель также может использоваться для маскировки фотографа при работе с источником HiLite, располагающимся непосредственно за фотографом и перед объектом съемки. Стоя перед панелью, фотограф может быть уверен, что его силуэт не появится в глазах того, кого он снимает (см. видео в описании). Светоформирующая панель очень легко размещается на фоне HiLite. Она поставляется со складной алюминиевой трубкой, которая просто крепится к верхней части HiLite, а затем на нее вешается панель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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