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Фон хромакей Lastolite StudioLink LL LR83353 3х3 м синий купить с доставкой в Москве
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Фон хромакей Lastolite StudioLink LL LR83353 3х3 м синий

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Фон хромакей Lastolite StudioLink LL LR83353 3х3 м синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон хромакей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387211
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон хромакей
Высота, см
300
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х38х7
Вес, кг.
3

Описание товара Фон хромакей Lastolite StudioLink LL LR83353 3х3 м синий

StudioLink хромакей 3 х 3м представляет собой полотно синего цвета на клипсах с 15см «юбкой» по нижнему краю.

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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон хромакей
Высота, см
300
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
StudioLink хромакей 3 х 3м представляет собой полотно синего цвета на клипсах с 15см «юбкой» по нижнему краю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон хромакей Lastolite StudioLink LL LR83353 3х3 м синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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