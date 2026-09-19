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Комплект хромакея на раме Lastolite StudioLink LL LR83352 3х3 м синий купить с доставкой в Москве
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Комплект хромакея на раме Lastolite StudioLink LL LR83352 3х3 м синий

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Комплект хромакея на раме Lastolite StudioLink LL LR83352 3х3 м синий - фото 1
Комплект хромакея на раме Lastolite StudioLink LL LR83352 3х3 м синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект хромакея на раме
  • Комплект хромакея на раме Lastolite StudioLink LL LR83352 3х3 м синий - фото 1
  • Комплект хромакея на раме Lastolite StudioLink LL LR83352 3х3 м синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387210
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Комплект хромакея на раме
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.3х0.2
Вес, кг.
9

Описание товара Комплект хромакея на раме Lastolite StudioLink LL LR83352 3х3 м синий

StudioLink – уникальная система модульных хромакеев для использования в студии и на локациях. Для организации различных конфигураций хромакея экраны StudioLink 3 x 3м после сборки можно объединить в единую конструкцию с помощью соединительного комплекта StudioLink (приобретается отдельно): один к другому по прямой линии или в виде кривой вплоть до замкнутой 360-градусной формы. Для создания второго уровня отдельные или соединенные между собой экраны можно размещать друг над другом (с использованием стандартных грип-держателей).

Отзывы о товаре Комплект хромакея на раме Lastolite StudioLink LL LR83352 3х3 м синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Комплект хромакея на раме
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
StudioLink – уникальная система модульных хромакеев для использования в студии и на локациях. Для организации различных конфигураций хромакея экраны StudioLink 3 x 3м после сборки можно объединить в единую конструкцию с помощью соединительного комплекта StudioLink (приобретается отдельно): один к другому по прямой линии или в виде кривой вплоть до замкнутой 360-градусной формы. Для создания второго уровня отдельные или соединенные между собой экраны можно размещать друг над другом (с использованием стандартных грип-держателей).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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