Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вуаль оконная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387202
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вуаль оконная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м
Вуаль HiLite Window Voile эффективно превращает фон HiLite 1.8 x 2.15м LL LB8867 (не входит в комплект) в огромный ростовой источник света – симулятор света от окна, позволяя фотографам создавать иллюзию, что объект смотрит через большое окно или дверной проем. Поскольку вуаль скрывает фон HiLite позади, он также может появиться в финальном снимке, если это необходимо, чтобы обозначить наличие окна. Итак, будь то в затемненной студии или на другой локации, у фотографа всегда будет «окно» для классического снимка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Вуаль HiLite Window Voile эффективно превращает фон HiLite 1.8 x 2.15м LL LB8867 (не входит в комплект) в огромный ростовой источник света – симулятор света от окна, позволяя фотографам создавать иллюзию, что объект смотрит через большое окно или дверной проем. Поскольку вуаль скрывает фон HiLite позади, он также может появиться в финальном снимке, если это необходимо, чтобы обозначить наличие окна. Итак, будь то в затемненной студии или на другой локации, у фотографа всегда будет «окно» для классического снимка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вуаль оконная Lastolite HiLite Window Voile LL LB8969 1.8x2.15 м