Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper LL LB8968 1.8x2.15 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Панель светоформирующая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387201
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Панель светоформирующая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х65х6
Вес, кг.
1.2
Описание товара Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper LL LB8968 1.8x2.15 м
Светоформирующая панель HiLite Shaper представляет собой непрозрачную черную панель шириной 86 см, которая вешается на переднюю сторону софтбокса HiLite 1,8 x 2,15 м LL LB8867 (не входит в комплект). Она эффективно формирует свет от HiLite. Панель можно перемещать в любое положение вдоль алюминиевой штанги, создавая единую полосу света или разделяя свет на две полосы по обе стороны от черной панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Светоформирующая панель HiLite Shaper представляет собой непрозрачную черную панель шириной 86 см, которая вешается на переднюю сторону софтбокса HiLite 1,8 x 2,15 м LL LB8867 (не входит в комплект). Она эффективно формирует свет от HiLite. Панель можно перемещать в любое положение вдоль алюминиевой штанги, создавая единую полосу света или разделяя свет на две полосы по обе стороны от черной панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper LL LB8968 1.8x2.15 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper LL LB8968 1.8x2.15 м