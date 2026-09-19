Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers & Masks LL LB8967 1.8x2.15 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект светоформирующий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387200
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект светоформирующий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
2
Описание товара Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers & Masks LL LB8967 1.8x2.15 м
Светоформирующий комплект HiLite Shapers & Masks включает в себя три непрозрачные черные панели (одна – 86 см в ширину, две – 66 см в ширину), которые крепятся спереди фона HiLite 1,8 x 2,15 м LL LB8867 (не включен в комплект). Светоформирующие панели позволяют фотографу максимально контролировать ширину полосы света от софтбокса HiLite. В качестве альтернативы фотограф может разделить свет на две полосы по обеим сторонам светоформирующей панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Светоформирующий комплект HiLite Shapers & Masks включает в себя три непрозрачные черные панели (одна – 86 см в ширину, две – 66 см в ширину), которые крепятся спереди фона HiLite 1,8 x 2,15 м LL LB8867 (не включен в комплект). Светоформирующие панели позволяют фотографу максимально контролировать ширину полосы света от софтбокса HiLite. В качестве альтернативы фотограф может разделить свет на две полосы по обеим сторонам светоформирующей панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers & Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers & Masks LL LB8967 1.8x2.15 м