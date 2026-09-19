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Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый купить с доставкой в Москве
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Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый

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Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый - фото 1
Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый - фото 2
Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон хромакей
  • Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый - фото 1
  • Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый - фото 2
  • Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387199
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон хромакей
Высота, см
215
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х38х7
Вес, кг.
2

Описание товара Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый

Фон Bottletop служит покрытием для HiLite, благодаря чему второй становится еще более универсальным. Фоны Bottletop натягиваются на HiLite и позволяют фотографу быстро менять световые условия съемки, переключаясь от «высокого ключа» к «низкому» или «среднему». При использовании покрытий Bottletop фон HiLite не следует подсвечивать сзади.

Отзывы о товаре Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон хромакей
Высота, см
215
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Фон Bottletop служит покрытием для HiLite, благодаря чему второй становится еще более универсальным. Фоны Bottletop натягиваются на HiLite и позволяют фотографу быстро менять световые условия съемки, переключаясь от «высокого ключа» к «низкому» или «среднему». При использовании покрытий Bottletop фон HiLite не следует подсвечивать сзади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон хромакей Lastolite Hilite Bottletop LL LB8881 1.8 x 2.15 м зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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