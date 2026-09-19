Фон панорамный Lastolite LL LB7963 4 м Синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387191
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
230
Материал
ткань
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
2.9
Описание товара Фон панорамный Lastolite LL LB7963 4 м Синий
Панорамное полотно Lastolite LB7963 Chromakey для самоподдерживающей фоновой конструкции. Прочные, легко прикрепляемые зажимы позволяют быстро снять ткань или закрепить ее на раме, сохраняя полотно достаточно натянутым, чтобы избежать заломов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Панорамное полотно Lastolite LB7963 Chromakey для самоподдерживающей фоновой конструкции. Прочные, легко прикрепляемые зажимы позволяют быстро снять ткань или закрепить ее на раме, сохраняя полотно достаточно натянутым, чтобы избежать заломов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Фон панорамный Lastolite LL LB7963 4 м Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фон панорамный Lastolite LL LB7963 4 м Синий