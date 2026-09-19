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Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco купить с доставкой в Москве
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Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco

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Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 1
Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 2
Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 3
Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 4
Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
  • Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 1
  • Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 2
  • Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 3
  • Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 4
  • Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387183
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
230
Цвет
Tobacco
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
5

Описание товара Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco

Складной фон Lastolite EzyFrame в винтажном стиле — это широкоформатная складная фоновая концепция, предлагающая большую площадь для съемки. Позволяет использовать несколько объектов, а также реквизит.

Отзывы о товаре Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
230
Цвет
Tobacco
Страна производитель
Китай
Описание
Складной фон Lastolite EzyFrame в винтажном стиле — это широкоформатная складная фоновая концепция, предлагающая большую площадь для съемки. Позволяет использовать несколько объектов, а также реквизит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон складной Lastolite EzyFrame Vintage Background LL LB7927 2x2.3 м Tobacco - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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