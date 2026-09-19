Фон складной Lastolite LL LB5921 1.8x2.15 м черный/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387082
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
215
Цвет
черный, белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
4.93
Описание товара Фон складной Lastolite LL LB5921 1.8x2.15 м черный/белый
Основной аксессуар для съемки на локации! С двухсторонними складными фонами теперь вы обладаете еще большими возможностями, снимая в выбранном месте или в студии. Они идеально подойдут для различных целей: от портретной фотографии до съемки небольших групп. Совместимы с держателями фона Lastolite (LL LS1109 / LL LB1116).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Основной аксессуар для съемки на локации! С двухсторонними складными фонами теперь вы обладаете еще большими возможностями, снимая в выбранном месте или в студии. Они идеально подойдут для различных целей: от портретной фотографии до съемки небольших групп. Совместимы с держателями фона Lastolite (LL LS1109 / LL LB1116).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Фон складной Lastolite LL LB5921 1.8x2.15 м черный/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фон складной Lastolite LL LB5921 1.8x2.15 м черный/белый