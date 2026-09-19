Фон складной Lastolite LL LB5705 1.5x2.1 м Tobac/Oli
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387069
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
210
Материал
ткань
Цвет
Tobac/Oli
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
4
Описание товара Фон складной Lastolite LL LB5705 1.5x2.1 м Tobac/Oli
Складной фотофон двусторонний. Выполнен из ткани с грязеотталкивающей пропиткой. Печать устойчива к ультрафиолетовому излучению. Благодаря этому фотофон может прослужить долго. Может использоваться как в студийной, так и выездной съемке благодаря легкой складной конструкции. В комплекте поставляется чехол для транспортировки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
210
Материал
ткань
Цвет
Tobac/Oli
Страна производитель
Китай
Складной фотофон двусторонний. Выполнен из ткани с грязеотталкивающей пропиткой. Печать устойчива к ультрафиолетовому излучению. Благодаря этому фотофон может прослужить долго. Может использоваться как в студийной, так и выездной съемке благодаря легкой складной конструкции. В комплекте поставляется чехол для транспортировки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Фон складной Lastolite LL LB5705 1.5x2.1 м Tobac/Oli - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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