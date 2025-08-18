Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Классические
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%4 170 руб. 6 500 руб.
В наличии
Код товара: 387006
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 170 руб. -36%
6 500 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Классические
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
тип поджига: Кремниевый, материал корпуса: Латунь, покрытие: Tumbled Brass / матовое, оригинальная ветрозащищённая зажигалка ZIPPO с характерным для этого бренда щелчком, сделана в США, поставляется с пожизненной гарантией
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х2
Вес, г.
90
Описание товара Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496)
Перед Вами не какая-то заурядная модель. Корпус янтарного цвета с покрытием Tumbled Brass, особое клеймо на дне - всё это говорит о том, что перед Вами зажигалка серии Armor, корпус которой примерно в 1,5 раза толще, чем стандартный латунный корпус. Поставляется в подарочной коробке, созданной из экологически чистых материалов. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Классические
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
тип поджига: Кремниевый, материал корпуса: Латунь, покрытие: Tumbled Brass / матовое, оригинальная ветрозащищённая зажигалка ZIPPO с характерным для этого бренда щелчком, сделана в США, поставляется с пожизненной гарантией
Страна производитель
США
Перед Вами не какая-то заурядная модель. Корпус янтарного цвета с покрытием Tumbled Brass, особое клеймо на дне - всё это говорит о том, что перед Вами зажигалка серии Armor, корпус которой примерно в 1,5 раза толще, чем стандартный латунный корпус. Поставляется в подарочной коробке, созданной из экологически чистых материалов. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.
Достоинства:
Комментарий:
Норм. зажигалка. Судя по всему-оригинал. Продавец задержал доставку на 10 дней! Подарок не состоялся.
Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Armor с покрытием Tumbled Brass (28496)
Достоинства:
Комментарий:
Норм. зажигалка. Судя по всему-оригинал. Продавец задержал доставку на 10 дней! Подарок не состоялся.