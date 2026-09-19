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Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower купить с доставкой в Москве
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Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower

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Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower - фото 1
Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower - фото 2
Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower - фото 3
Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
  • Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower - фото 1
  • Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower - фото 2
  • Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower - фото 3
  • Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386769
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Характеристики

Бренд
Colorama
Тип товара
Фон
Размеры в упаковке, м
2.8х0.15х0.15
Вес, кг.
6

Описание товара Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower

Высококачественная бумага, мелкозернистая неотражающая поверхность. Широкая палитра цветов. Самый популярный фон для фотографов. 100% подлежит вторичной переработке. Может храниться вертикально при использовании Colorgrip (LL COPAPERGRIP).

Отзывы о товаре Фон бумажный Colorama LL CO194 2.72x11 м Sunflower




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Характеристики
Бренд
Colorama
Тип товара
Фон
Описание
Высококачественная бумага, мелкозернистая неотражающая поверхность. Широкая палитра цветов. Самый популярный фон для фотографов. 100% подлежит вторичной переработке. Может храниться вертикально при использовании Colorgrip (LL COPAPERGRIP).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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