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Фон бумажный Colorama LL CO544 1.35x11 м Damson купить с доставкой в Москве
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Фон бумажный Colorama LL CO544 1.35x11 м Damson

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Фон бумажный Colorama LL CO544 1.35x11 м Damson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386701
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Характеристики

Бренд
Colorama
Тип товара
Фон
Высота, см
135
Материал
бумага
Цвет
Damson
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.15х0.15
Вес, кг.
3

Описание товара Фон бумажный Colorama LL CO544 1.35x11 м Damson

Высококачественная бумага, мелкозернистая неотражающая поверхность. Широкая палитра цветов. Самый популярный фон для фотографов. 100% подлежит вторичной переработке. Может храниться вертикально при использовании Colorgrip (LL COPAPERGRIP).

Отзывы о товаре Фон бумажный Colorama LL CO544 1.35x11 м Damson




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Характеристики
Бренд
Colorama
Тип товара
Фон
Высота, см
135
Материал
бумага
Цвет
Damson
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественная бумага, мелкозернистая неотражающая поверхность. Широкая палитра цветов. Самый популярный фон для фотографов. 100% подлежит вторичной переработке. Может храниться вертикально при использовании Colorgrip (LL COPAPERGRIP).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон бумажный Colorama LL CO544 1.35x11 м Damson - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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