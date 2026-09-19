Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Nikon F
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Характеристики
Описание товара Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Nikon F
Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF - это супертелеобъектив с фокусным расстоянием 400 мм с катадиоптрической оптической схемой с постоянной светосилой F8. Объектив представляет собой компактную альтернативу стандартным телеобъективам, так как всё больше и больше фотографов стремятся к облегчению своего оборудования. Модель разработана с учётом активных путешественников, которые снимают пейзаж, птиц и животных в дикой природе. Для них важно, чтобы объектив был компактным и лёгким. Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF подходит для фотосъёмки в путешествиях, поскольку он компактен и лёгок, но в то же время позволяет снимать далекие объекты, до которых не могут дотянуться стандартные зумы. Этот объектив наиболее подходит для пейзажей, портретов, уличной съёмки, макрофотографии, съёмки дикой природы и даже спорта!
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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