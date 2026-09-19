Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386523
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, г.
400
Описание товара Объектив Tokina SZX 400mm F8 Reflex MF для Canon EOS
Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF — это супертелеобъектив с фокусным расстоянием 400 мм с катадиоптрической оптической схемой с постоянной светосилой F8. Объектив представляет собой компактную альтернативу стандартным телеобъективам, так как всё больше и больше фотографов стремятся к облегчению своего оборудования. Модель разработана с учётом активных путешественников, которые снимают пейзаж, птиц и животных в дикой природе. Для них важно, чтобы объектив был компактным и лёгким.
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Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF — это супертелеобъектив с фокусным расстоянием 400 мм с катадиоптрической оптической схемой с постоянной светосилой F8. Объектив представляет собой компактную альтернативу стандартным телеобъективам, так как всё больше и больше фотографов стремятся к облегчению своего оборудования. Модель разработана с учётом активных путешественников, которые снимают пейзаж, птиц и животных в дикой природе. Для них важно, чтобы объектив был компактным и лёгким.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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