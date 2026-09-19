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Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352) купить с доставкой в Москве
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Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352)

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Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352) - фото 1
Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352) - фото 2
Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
  • Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352) - фото 1
  • Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352) - фото 2
  • Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386324
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, кабель, крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, кг.
1

Описание товара Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352)

Комплект накладок из меха и поролона с открытыми ячейками для микрофонов, с прорезями на расстоянии не более 18 см от передней части микрофона и диаметром 19–22 мм.

Отзывы о товаре Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352)




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Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, кабель, крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект накладок из меха и поролона с открытыми ячейками для микрофонов, с прорезями на расстоянии не более 18 см от передней части микрофона и диаметром 19–22 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Classic-Softie Kit 19/22 (RYC033352) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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