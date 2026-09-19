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Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
25
Функции
напильник, нож, отвертка, пассатижи, пила
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385814
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Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit XBS (3.0224.3CN), 105 мм, 25 функций, черный, нейлоновый чехол
Стильный и брутальный! Материал изготовления — черная вороненая сталь. Оптимальный набор функций и инструментов на все случаи жизни. Размер в сложенном состоянии: 105х35х14 мм. Длина в раскрытом состоянии: 160 мм. Вес инструмента (без чехла): 208 гр. / Вес чехла: 39 г. Длина основного лезвия: 70 мм. Длина режущей кромки: 60 мм. Инструменты: 1 Крестовая отвертка. 2 Шило, кернер с: 3 — Универсальным крючком. 4 Консервный нож с: 5 — Отверткой 3 мм. 6 — Отверткой 6 мм. 7 — Инструментом для обжима проводов с: 8 — Фомкой. 9 Ножницы. 10 Плоскогубцы с: 11- обжимными щипцами (для капсюлей-детонаторов). 12 — Кусачками для твердой проволоки. 13 Пила по дереву. 14 Напильник по металлу с: 15 — Ножовкой по металлу. 16 Стамеска, скребок с: 17 — Инструментом для снятия изоляции. 18 — Инструментом для снятия изоляции и скребком. 19 — Инструментом для снятия изоляции закругленным. 20 Отвертка 2 мм. 21 Фиксирующий механизм. 22 10 отдельных пружин для фиксирования инструментов. 23 Отверстие для шнурка. 24 Лезвие.
Стильный и брутальный! Материал изготовления — черная вороненая сталь. Оптимальный набор функций и инструментов на все случаи жизни. Размер в сложенном состоянии: 105х35х14 мм. Длина в раскрытом состоянии: 160 мм. Вес инструмента (без чехла): 208 гр. / Вес чехла: 39 г. Длина основного лезвия: 70 мм. Длина режущей кромки: 60 мм. Инструменты: 1 Крестовая отвертка. 2 Шило, кернер с: 3 — Универсальным крючком. 4 Консервный нож с: 5 — Отверткой 3 мм. 6 — Отверткой 6 мм. 7 — Инструментом для обжима проводов с: 8 — Фомкой. 9 Ножницы. 10 Плоскогубцы с: 11- обжимными щипцами (для капсюлей-детонаторов). 12 — Кусачками для твердой проволоки. 13 Пила по дереву. 14 Напильник по металлу с: 15 — Ножовкой по металлу. 16 Стамеска, скребок с: 17 — Инструментом для снятия изоляции. 18 — Инструментом для снятия изоляции и скребком. 19 — Инструментом для снятия изоляции закругленным. 20 Отвертка 2 мм. 21 Фиксирующий механизм. 22 10 отдельных пружин для фиксирования инструментов. 23 Отверстие для шнурка. 24 Лезвие.
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit XBS (3.0224.3CN), 105 мм, 25 функций, черный, нейлоновый чехол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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