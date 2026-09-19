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Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF

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Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 1
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 2
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 3
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 4
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 5
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 6
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 7
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 8
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 9
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 10
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 11
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 12
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 13
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 14
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 15
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 16
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 17
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 18
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 19
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 20
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 21
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 22
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 23
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 24
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Cтабилизатор
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 1
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 2
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 3
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 4
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 5
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 6
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 7
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 8
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 9
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 10
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 11
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 12
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 13
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 14
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 15
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 16
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 17
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 18
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 19
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 20
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 21
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 22
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 23
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 24
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384957
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Cтабилизатор
Размеры в упаковке, см
30х20х6
Вес, кг.
1

Описание товара Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF

Моторизованный трехосевой стабилизатор Manfrotto 220 предназначен для использования с беззеркальными и зеркальными камерами. При помощи стабилизатора видео получаются стабильными и профессиональными. 

Отзывы о товаре Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 220 Pro Kit MVG220FF




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Cтабилизатор
Описание
Моторизованный трехосевой стабилизатор Manfrotto 220 предназначен для использования с беззеркальными и зеркальными камерами. При помощи стабилизатора видео получаются стабильными и профессиональными. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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