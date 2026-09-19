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Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 купить с доставкой в Москве
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Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55

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Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 1
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 2
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 3
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 4
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 5
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 6
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 7
Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чемодан для фото
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 1
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 2
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 3
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 4
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 5
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 6
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 7
  • Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384929
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Чемодан для фото
Габариты (ВхШхГ), см
35х22,5х55
Защита от воды
да
Материал
пластик
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х20
Вес, кг.
4

Описание товара Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55

Новый кофр на колесах Pro Light Reloader Tough H-55 для DSLR-камер и премиум CSC-камер предназначен для профессиональных путешествующих фотографов и видеооператоров. Этот кофр изготовлен в оригинальном дизайне Manfrotto в Италии из сверхпрочных легких материалов, основанных на военном стандарте. Разработанный для путешественников, которые не хотят икать компромисс между безопасностью и портативностью, этот кофр соответствует международным стандартам размеров ручной клади (Всегда проверяйте текущие требования к ручной клади вашей авиакомпании перед полетом. Имейте в виду, что перегрузка сумки приведет к ее расширению) и оснащен 2-ступенчатой выдвижной ручкой для транспортировки. Новый Pro Light Reloader Tough H-55 имеет внутренний съемный кофр для организации пространства, который можно настроить с помощью регулируемых разделителей Manfrotto CPS (Camera Protective System). В кофр помещается профессиональная DSLR-камера с установленным объективом 400мм f2.8, второй камерой и 3-4 дополнительными объективами. IP67 тесты подтверждены: пыль не проникает внутрь, временное погружение в воду на 30 минут.

Отзывы о товаре Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough H-55 MB PL-RL-TH55




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Чемодан для фото
Габариты (ВхШхГ), см
35х22,5х55
Защита от воды
да
Материал
пластик
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Новый кофр на колесах Pro Light Reloader Tough H-55 для DSLR-камер и премиум CSC-камер предназначен для профессиональных путешествующих фотографов и видеооператоров. Этот кофр изготовлен в оригинальном дизайне Manfrotto в Италии из сверхпрочных легких материалов, основанных на военном стандарте. Разработанный для путешественников, которые не хотят икать компромисс между безопасностью и портативностью, этот кофр соответствует международным стандартам размеров ручной клади (Всегда проверяйте текущие требования к ручной клади вашей авиакомпании перед полетом. Имейте в виду, что перегрузка сумки приведет к ее расширению) и оснащен 2-ступенчатой выдвижной ручкой для транспортировки. Новый Pro Light Reloader Tough H-55 имеет внутренний съемный кофр для организации пространства, который можно настроить с помощью регулируемых разделителей Manfrotto CPS (Camera Protective System). В кофр помещается профессиональная DSLR-камера с установленным объективом 400мм f2.8, второй камерой и 3-4 дополнительными объективами. IP67 тесты подтверждены: пыль не проникает внутрь, временное погружение в воду на 30 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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