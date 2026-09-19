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Ремень для фотокамеры Manfrotto Camera Strap PL MB PL-C-STRAP купить с доставкой в Москве
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Ремень для фотокамеры Manfrotto Camera Strap PL MB PL-C-STRAP

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Ремень для фотокамеры Manfrotto Camera Strap PL MB PL-C-STRAP - фото 1
Ремень для фотокамеры Manfrotto Camera Strap PL MB PL-C-STRAP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремень для фотокамеры
  • Ремень для фотокамеры Manfrotto Camera Strap PL MB PL-C-STRAP - фото 1
  • Ремень для фотокамеры Manfrotto Camera Strap PL MB PL-C-STRAP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384900
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
нейлон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х8
Вес, г.
100

Описание товара Ремень для фотокамеры Manfrotto Camera Strap PL MB PL-C-STRAP

Те, кто ищет долговечный ремень для камеры, специально предназначенный для DSLR и CSC-камер, могут остановиться в своих поисках благодаря ремню для камеры Pro Light. Когда вы используете ценную камеру, вам нужен не только комфортный ремень, но и надежный. Без такого ремня вам придется нести свою камеру в руках, или, если вы выберете ремень худшего качества, вам стоит быть начеку, ведь камера случайно может развиться об пол. С этим ремнем вы можете быть уверены, что ваша камера в безопасности и сохранности, когда вы находитесь в движении. Кроме того, он не только легкий и мягкий, но и имеет ряд дополнительных преимуществ, как, например, зажимы, специально предназначенные для крепления к рюкзаку Pro Light без использования дополнительных застежек, с которыми вы, возможно, сталкивались в прошлом. Регулируемая длина 75-150 см позволяет выбрать оптимальный уровень комфорта для вашего плеча, в то время как водонепроницаемый элемент позволит вам оставаться уверенным, что ремень выстоит даже в самых сложных погодных условиях.

Отзывы о товаре Ремень для фотокамеры Manfrotto Camera Strap PL MB PL-C-STRAP




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
нейлон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Те, кто ищет долговечный ремень для камеры, специально предназначенный для DSLR и CSC-камер, могут остановиться в своих поисках благодаря ремню для камеры Pro Light. Когда вы используете ценную камеру, вам нужен не только комфортный ремень, но и надежный. Без такого ремня вам придется нести свою камеру в руках, или, если вы выберете ремень худшего качества, вам стоит быть начеку, ведь камера случайно может развиться об пол. С этим ремнем вы можете быть уверены, что ваша камера в безопасности и сохранности, когда вы находитесь в движении. Кроме того, он не только легкий и мягкий, но и имеет ряд дополнительных преимуществ, как, например, зажимы, специально предназначенные для крепления к рюкзаку Pro Light без использования дополнительных застежек, с которыми вы, возможно, сталкивались в прошлом. Регулируемая длина 75-150 см позволяет выбрать оптимальный уровень комфорта для вашего плеча, в то время как водонепроницаемый элемент позволит вам оставаться уверенным, что ремень выстоит даже в самых сложных погодных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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