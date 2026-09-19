Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384734
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х13х4
Вес, г.
200
Описание товара Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS
Крюки 081 —идеальный продукт для каждого фотографа, которому нужно легко и быстро повесить бумажный фон на стойки. Крюки Baby Hook для держателя фона Expan легко надеваются на крепления 16 мм (5/8) верхнего подъемного элемента стоек.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Курьерская доставка в Москве
Крюки 081 —идеальный продукт для каждого фотографа, которому нужно легко и быстро повесить бумажный фон на стойки. Крюки Baby Hook для держателя фона Expan легко надеваются на крепления 16 мм (5/8) верхнего подъемного элемента стоек.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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