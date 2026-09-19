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Держатель для бумажного фона Manfrotto 059WM Wall Mounted Background Paper Hooks купить с доставкой в Москве
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Держатель для бумажного фона Manfrotto 059WM Wall Mounted Background Paper Hooks

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Держатель для бумажного фона Manfrotto 059WM Wall Mounted Background Paper Hooks
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384732
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель для фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
500

Описание товара Держатель для бумажного фона Manfrotto 059WM Wall Mounted Background Paper Hooks

Комплект из 2 крепящихся к стене крюкообразных держателей для 1 рулона бумажного фона. В комплекте также 1 пара держателей фона Expan 046 с системой скручивания и набор шурупов.

Отзывы о товаре Держатель для бумажного фона Manfrotto 059WM Wall Mounted Background Paper Hooks




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель для фона
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из 2 крепящихся к стене крюкообразных держателей для 1 рулона бумажного фона. В комплекте также 1 пара держателей фона Expan 046 с системой скручивания и набор шурупов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для бумажного фона Manfrotto 059WM Wall Mounted Background Paper Hooks - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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