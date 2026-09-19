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Накладка для распорки для фона Manfrotto 032PC Autopole Protect Cap купить с доставкой в Москве
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Накладка для распорки для фона Manfrotto 032PC Autopole Protect Cap

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Накладка для распорки для фона Manfrotto 032PC Autopole Protect Cap
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накладка для распорки для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384719
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Накладка для распорки для фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
100

Описание товара Накладка для распорки для фона Manfrotto 032PC Autopole Protect Cap

Набор из четырех защитных накладок для резиновых ножек со внутренним отверстием. Подходит для использования со всеми распорками Autopole кроме Midi Autopole 332 и Mini Pole 170.

Отзывы о товаре Накладка для распорки для фона Manfrotto 032PC Autopole Protect Cap




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Накладка для распорки для фона
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из четырех защитных накладок для резиновых ножек со внутренним отверстием. Подходит для использования со всеми распорками Autopole кроме Midi Autopole 332 и Mini Pole 170.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накладка для распорки для фона Manfrotto 032PC Autopole Protect Cap - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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