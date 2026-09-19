Top.Mail.Ru
Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 1
Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 2
Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 3
Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 4
Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 5
Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
  • Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 1
  • Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 2
  • Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 3
  • Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 4
  • Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 5
  • Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384546
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1

Описание товара Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый

Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap обеспечивает надежную защиту функциональных элементов пульта для квадрокоптера при его транспортировке и хранении.

Отзывы о товаре Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap обеспечивает надежную защиту функциональных элементов пульта для квадрокоптера при его транспортировке и хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол LowePro QuadGuard TX Wrap LP37009-PWW черный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...