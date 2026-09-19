Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
12х14х20 см
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384514
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
12х14х20 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
500
Описание товара Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный
Сумка изготовлена из цельной конструкции на основе пены и прочного нейлона. Это дает отличную защиту от влаги, песка и грязи, а также от ударов и случайных падений. Каждый чехол Lowepro разработан под определенный размер объектива, это обеспечивает плотное прилегание к внутренним стенкам чехла, чтобы избежать сотрясений при падении или ударах. Маркировка 9 x 16cm означает, что чехол подойдет для объектива до 9см в диаметре и 16см в длину. Крышка кейса открывается двойными молниями. Внутри предусмотрен сетчатый карман для крышки объектива.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
12х14х20 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Сумка изготовлена из цельной конструкции на основе пены и прочного нейлона. Это дает отличную защиту от влаги, песка и грязи, а также от ударов и случайных падений. Каждый чехол Lowepro разработан под определенный размер объектива, это обеспечивает плотное прилегание к внутренним стенкам чехла, чтобы избежать сотрясений при падении или ударах. Маркировка 9 x 16cm означает, что чехол подойдет для объектива до 9см в диаметре и 16см в длину. Крышка кейса открывается двойными молниями. Внутри предусмотрен сетчатый карман для крышки объектива.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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