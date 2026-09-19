Сумка LowePro Acme Made Fillmore Hard Case 100 AM00544 коричневый/бирюза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384505
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
шейный шнурок
Габариты (ВxШxГ), см
8.5х14х3.5
Материал
текстиль
Цвет
коричневый, голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х15
Вес, г.
800
Описание товара Сумка LowePro Acme Made Fillmore Hard Case 100 AM00544 коричневый/бирюза
Чехлы Fillmore Hard Case 100 имеют очень интересное сочетание материалов: в основе - жесткий корпус, сверху - стеганная ткань, а внутри - плюшевое покрытие. Компания уверена, что такое сочетание понравится молодым представительницам женского пола!. Доступ к камере или смартфону осуществляется благодаря молнии в три четверти чехла, а задний кармашек удобно разместит мелкие аксессуары. Носить Fillmore Hard Case 100 можно будет с помощью шнурка с фиксатором, который крепится к D-образному кольцу.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
шейный шнурок
Габариты (ВxШxГ), см
8.5х14х3.5
Материал
текстиль
Цвет
коричневый, голубой
Страна производитель
Китай
Чехлы Fillmore Hard Case 100 имеют очень интересное сочетание материалов: в основе - жесткий корпус, сверху - стеганная ткань, а внутри - плюшевое покрытие. Компания уверена, что такое сочетание понравится молодым представительницам женского пола!. Доступ к камере или смартфону осуществляется благодаря молнии в три четверти чехла, а задний кармашек удобно разместит мелкие аксессуары. Носить Fillmore Hard Case 100 можно будет с помощью шнурка с фиксатором, который крепится к D-образному кольцу.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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