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Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds купить с доставкой в Москве
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Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds

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Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds - фото 1
Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds - фото 2
Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка для фона
  • Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds - фото 1
  • Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds - фото 2
  • Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384493
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Стойка для фона
Цвет
серый металлик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
1

Описание товара Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds

Идеальный компаньон для вашего складного фона. Легко и быстро устанавливается и складывается. Идеально подходит для ограниченных пространств.

Отзывы о товаре Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Стойка для фона
Цвет
серый металлик
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальный компаньон для вашего складного фона. Легко и быстро устанавливается и складывается. Идеально подходит для ограниченных пространств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка для фона Lastolite LL LS1109 Stand For Coll Backgrounds - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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