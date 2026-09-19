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Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт)

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Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 1
Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 2
Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 3
Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 4
Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 5
Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 6
Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 7
Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 1
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 2
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 3
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 4
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 5
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 6
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 7
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384106
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
20х11х6
Вес, г.
65

Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт)

Данное зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора. Устройство оснащено автоматической системой контоля, которая не допускает перезаряда аккумуляторов, продлевая тем самым срок их эксплуатации.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт)




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Описание
Данное зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора. Устройство оснащено автоматической системой контоля, которая не допускает перезаряда аккумуляторов, продлевая тем самым срок их эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) + АА 1900 мАч (4шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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