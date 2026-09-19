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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
329 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383466
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Монтировка AZ-EQ5, Пульт управления SynScan GOTO, Держатель пульта управления, Стальная тренога NEQ5, Противовес (2 шт.), Удлинитель штанги противовесов, Площадка для установки второй трубы, Набор кабелей (кабель питания, кабель соединения с компьютером, кабель для управления спуском затвора цифровых камер Canon EOS, кабель для подключения пульта управления, кабель привода по оси склонения), Держатель кабеля, Инструменты для сборки, Инструкция по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.47х0.23
Вес, кг.
26
Описание товара Монтировка Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO со стальной треногой NEQ5
Монтировка Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO – представитель нового поколения высокотехнологичных монтировок с автонаведением. Устройство монтировки позволяет вести наблюдение как в азимутальном, так и в экваториальном режиме. На обеих осях монтировки установлены усовершенствованные гибридные шаговые приводы, способные быстро, точно и плавно поворачивать монтировку при наведении на астрономические объекты. Как и «старшая» модель (Sky-Watcher AZ-EQ6), данная монтировка поддерживает функцию коррекции периодической ошибки (PEC). Эта функция позволяет сохранить в памяти контроллера приводов информацию о периодических ошибках ведения монтировки, что поможет исключить эти ошибки в дальнейшем. Freedom Find (запатентованная технология свободного наведения) – еще одна полезная функция данной модели, позволяющая поворачивать телескоп вручную или автоматически без потери привязки к координатам. С этой функцией вам не нужно повторно позиционировать телескоп при смене объекта наблюдения (в рамках одного сеанса наблюдения объектов). После наведения на новый объект телескоп начинает самостоятельно его отслеживать! Конструкция монтировки предусматривает возможность установки дополнительного телескопа вместо противовеса или вместе с ним. На корпусе монтировки имеются три порта: порт стандарта ST-4 для автогида (автогид в комплект не входит), порт стандарта DSLR для управления спуском затвора цифровых фотокамер и USB-порт для подключения телескопа к компьютеру.
Монтировка AZ-EQ5, Пульт управления SynScan GOTO, Держатель пульта управления, Стальная тренога NEQ5, Противовес (2 шт.), Удлинитель штанги противовесов, Площадка для установки второй трубы, Набор кабелей (кабель питания, кабель соединения с компьютером, кабель для управления спуском затвора цифровых камер Canon EOS, кабель для подключения пульта управления, кабель привода по оси склонения), Держатель кабеля, Инструменты для сборки, Инструкция по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Описание
Монтировка Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO – представитель нового поколения высокотехнологичных монтировок с автонаведением. Устройство монтировки позволяет вести наблюдение как в азимутальном, так и в экваториальном режиме. На обеих осях монтировки установлены усовершенствованные гибридные шаговые приводы, способные быстро, точно и плавно поворачивать монтировку при наведении на астрономические объекты. Как и «старшая» модель (Sky-Watcher AZ-EQ6), данная монтировка поддерживает функцию коррекции периодической ошибки (PEC). Эта функция позволяет сохранить в памяти контроллера приводов информацию о периодических ошибках ведения монтировки, что поможет исключить эти ошибки в дальнейшем. Freedom Find (запатентованная технология свободного наведения) – еще одна полезная функция данной модели, позволяющая поворачивать телескоп вручную или автоматически без потери привязки к координатам. С этой функцией вам не нужно повторно позиционировать телескоп при смене объекта наблюдения (в рамках одного сеанса наблюдения объектов). После наведения на новый объект телескоп начинает самостоятельно его отслеживать! Конструкция монтировки предусматривает возможность установки дополнительного телескопа вместо противовеса или вместе с ним. На корпусе монтировки имеются три порта: порт стандарта ST-4 для автогида (автогид в комплект не входит), порт стандарта DSLR для управления спуском затвора цифровых фотокамер и USB-порт для подключения телескопа к компьютеру.
Монтировка Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO со стальной треногой NEQ5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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