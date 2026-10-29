Весы напольные электронные Sencor SBS 2302SN
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Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 381037
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, кг.
1.3
Описание товара Весы напольные электронные Sencor SBS 2302SN
Весы напольные электронные Sencor SBS 2302SN из тонкого закаленного стекла. 4 чувствительных датчика для точного взвешивания. Очень большой ЖК-дисплей (74 x 28,5 мм). Функция «Задержки данных» на экране для точного взвешивания (взвешенная масса остается на экране 10 секунд). Возможность выбора единиц измерения (кг/фунты). Индикатор низкого заряда батареи и перегрузки. Автоматическое выключение при бездействии.
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Весы напольные электронные Sencor SBS 2302SN из тонкого закаленного стекла. 4 чувствительных датчика для точного взвешивания. Очень большой ЖК-дисплей (74 x 28,5 мм). Функция «Задержки данных» на экране для точного взвешивания (взвешенная масса остается на экране 10 секунд). Возможность выбора единиц измерения (кг/фунты). Индикатор низкого заряда батареи и перегрузки. Автоматическое выключение при бездействии.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Рециркуляторы, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Рециркуляторы, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Весы напольные электронные Sencor SBS 2302SN - стоимость товара 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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