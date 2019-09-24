Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%8 150 руб. 11 541 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 37980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.25х0.12
Вес, кг.
5.6
Описание товара Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)
электрический триммер, нож/диск в комплекте, встроенный аккумулятор, ширина скашивания 23 см, вес: 2.3 кг, прямая штанга
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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электрический триммер, нож/диск в комплекте, встроенный аккумулятор, ширина скашивания 23 см, вес: 2.3 кг, прямая штанга
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Достоинства:
- довольно легкий;
- работает плавно, без вибрации;
- удобно держать;
- хорошая мощность;
- косит чисто.
Недостатки:
с леской морока, приходится каждый раз снимать катушку, вытягивать вручную, ставить на место;
- не очень удобная кнопка, рука устает держать, но в целом привыкаешь;
Комментарий:
В целом, впечатления скорее положительные. Очень быстро привыкаешь - 5-10 минут и все, будто 100 лет уже им косил. Участок большой - около 5 соток чисто травы, местами неровный, примерно пол сотки частично в щебенке. Участок, при первом покосе был жутко заросший - трава около метра, лапухи и пр. Родная леска ушла махом, купил армированную и пошло дело. Косит очень чисто, если не торопиться, измельчает все в пыль, думал будет стог сена после покоса - не осталось ни-че-го, чистый участок, просто магия.
Триммер Bosch ART 37 (0600878M20) - по цене 8150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)
Достоинства:
- довольно легкий;
- работает плавно, без вибрации;
- удобно держать;
- хорошая мощность;
- косит чисто.
Недостатки:
с леской морока, приходится каждый раз снимать катушку, вытягивать вручную, ставить на место;
- не очень удобная кнопка, рука устает держать, но в целом привыкаешь;
Комментарий:
В целом, впечатления скорее положительные. Очень быстро привыкаешь - 5-10 минут и все, будто 100 лет уже им косил. Участок большой - около 5 соток чисто травы, местами неровный, примерно пол сотки частично в щебенке. Участок, при первом покосе был жутко заросший - трава около метра, лапухи и пр. Родная леска ушла махом, купил армированную и пошло дело. Косит очень чисто, если не торопиться, измельчает все в пыль, думал будет стог сена после покоса - не осталось ни-че-го, чистый участок, просто магия.