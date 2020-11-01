Шлифмашина эксцентриковая Bosch PEX 300 AE (06033A3020)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Шлифмашина эксцентриковая
|Макс. частота вращения диска
|12000 об/мин
|Мощность
|270 Вт
|Тормоз двигателя
|нет
|Диаметр диска
|125 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|22.2 мм
|Размер хода платформы
|4 мм
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Крепление листа
|липучка
|Регулировка частоты вращения
|есть
|Пылесборник
|есть
|Питание
|от сети
|Блокировка кнопки включения
|да
|Макс. частота колебания платформы
|24000 кол/мин
|В кейсе
|да
|Защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Длина, см
|38
|Ширина, см
|15
|Высота, см
|29
|Вес, кг
|1.5
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