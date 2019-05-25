Торцовочная пила Bosch PCM 8 S (0603B10100)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Пила торцовочная
|Скорость вращения
|4800 об/мин
|Глубина пропила
|65 мм
|Диаметр диска
|210 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|есть
|Мощность
|1200 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Ширина пропила
|282 мм
|Фиксация шпинделя
|нет
|Угол поворота
|53 град
|Угол наклона
|45 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Пылесборник
|есть
|Подключение пылесоса
|есть
|Плавный пуск
|нет
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|77
|Ширина, см
|57
|Высота, см
|41
|Вес, кг
|18.6
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25.05.2019
Позволяет распиливать толстые и широкие заготовки, под различными углами, отличная эргономика (и внятная инструкция, чтобы со всем разобраться), ровный и чистый рез. На новой пиле люфты не обнаружены, углы распила соответствуют выставляемым (проверено уголком, идеальная точность мне не нужна, т. к. использую для строительства, не мебель и двери).
Недостатки:
Лазер тускловат (в солнечный день на улице его просто не видно). При этом лазер настроен так, что показывает размер, при готовом изделии справа от линии реза. Если готовое изделие слева от линии реза, то заготовку нужно смещать. Мешок для сбора опилок маловат (хватает на разрез 10 досок 150x50).