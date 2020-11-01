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Электропила дисковая Bosch PKS 55 A (0603501020)

Артикул: 37861
Электропила дисковая Bosch PKS 55 A (0603501020)
8 680 руб. 
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+ 178 КэтКоинов
Артикул: 37861
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила55 мм
Диаметр диска160 мм
Диаметр посадочного отверстия20 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1200 Вт
Скорость вращения5600 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникесть
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см45.2
Ширина, см27.5
Высота, см33.5
Вес, кг3.9
Типциркулярная пила
Мощность1200 Вт
Макс. обороты5300 об/мин
Наружный диаметр160 мм
Посадочный диаметр20 мм
Глубина пропила55 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°55 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°38 мм
Возможность подключения к пылесосу+
Вес брутто6.37 кг
Вес нетто4.5 кг
Другие названия товарабош PKS55A, PKS 55A, PKS55 A
Гарантия12 мес.


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Самовывоз невозможен
Электропила дисковая Bosch PKS 55 A (0603501020) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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