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Кабель Hama 00187229 USB Type-C USB A(m) 1м синий купить с доставкой в Москве
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Кабель Hama 00187229 USB Type-C USB A(m) 1м синий

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Кабель Hama 00187229 USB Type-C USB A(m) 1м синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378250
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
117

Описание товара Кабель Hama 00187229 USB Type-C USB A(m) 1м синий

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Кабель Hama 00187229 USB Type-C USB A(m) 1м синий




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Кабель
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Hama 00187229 USB Type-C USB A(m) 1м синий - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 820 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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