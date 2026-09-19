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Кабель Hama 00178280 Lightning (m) USB 2.0 (m) 0.2м черный купить с доставкой в Москве
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Кабель Hama 00178280 Lightning (m) USB 2.0 (m) 0.2м черный

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Кабель Hama 00178280 Lightning (m) USB 2.0 (m) 0.2м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378208
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
92

Описание товара Кабель Hama 00178280 Lightning (m) USB 2.0 (m) 0.2м черный

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Кабель Hama 00178280 Lightning (m) USB 2.0 (m) 0.2м черный




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Кабель
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Hama 00178280 Lightning (m) USB 2.0 (m) 0.2м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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