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Защитное стекло Samsung araree by KDLAB для Galaxy A01 Core прозрачная (GP-TTA013KDATR) купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло Samsung araree by KDLAB для Galaxy A01 Core прозрачная (GP-TTA013KDATR)

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Защитное стекло Samsung araree by KDLAB для Galaxy A01 Core прозрачная (GP-TTA013KDATR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378194
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Характеристики

Бренд
Araree
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
19х10х2
Вес, г.
67

Описание товара Защитное стекло Samsung araree by KDLAB для Galaxy A01 Core прозрачная (GP-TTA013KDATR)

Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые вырезы.

Отзывы о товаре Защитное стекло Samsung araree by KDLAB для Galaxy A01 Core прозрачная (GP-TTA013KDATR)




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Характеристики
Бренд
Araree
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые вырезы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Samsung araree by KDLAB для Galaxy A01 Core прозрачная (GP-TTA013KDATR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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