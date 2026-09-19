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Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный купить с доставкой в Москве
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Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный

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Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 1
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 2
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 3
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 4
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 1
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 2
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 3
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 4
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 376790
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Тип товара
Чехлы
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный

Чехол для электронной книги. Материалы высокого качества. Продуманный эргономичный дизайн

Отзывы о товаре Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный




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Характеристики
Бренд
PocketBook
Тип товара
Чехлы
Описание
Чехол для электронной книги. Материалы высокого качества. Продуманный эргономичный дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (обложка) PocketBook для 740 (WPUC-740-S-BK) чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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