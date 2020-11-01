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Подогрев сидения Емелька

Артикул: 37593
  • Подогрев сидения Емелька - фото 1
  • Подогрев сидения Емелька - фото 2
  • Подогрев сидения Емелька - фото 3
  • Подогрев сидения Емелька - фото 4
Подогрев сидения Емелька - фото 1
Подогрев сидения Емелька - фото 2
Подогрев сидения Емелька - фото 3
Подогрев сидения Емелька - фото 4
1 590 руб. 
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Артикул: 37593
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЕмеля
Тип товараПодогрев сидения
Автоматическое отключениеесть
Вес, кг0.3
Высота, см1
Длина, см60
Количество режимов нагрева3
Потребляемая мощность50 Вт
Ширина, см31

Подогрев сидения Емелька предназначен для установки на детское автомобильное кресло. Прибор относится к классу гибких электронагревателей, обладает двойной защитой от перегрева. Три режима нагрева позволяют подобрать оптимальный для комфорта ребенка. Переключение производится с помощью кнопки, находящейся на штекере подключения к прикуривателю. Световая индикация информирует об интенсивности нагрева. Использование в салоне автомобиля обогревателя Емелька позволит создать оптимальный температурный режим для ребенка, не меняя качества воздуха.

Особенности:

  • Размещение на кресло;
  • Нагрев происходит с помощью углеводородного волокна;
  • Обогреватель устойчив к изломам, а сам комплект не теряет формы, не растягивается;
  • Режимы нагрева: 1 – 24–26°, 2 – 29–31°, 3 – 35–37°;
  • Номинальное напряжение 12 В при максимальном токе 4 А;
  • Подключение через гнездо прикуривателя;
  • Длинный шнур питания;
  • Воздухопроницаемая поверхность грелки и нескользящая наружная и оборотная стороны;

Комплектация:

  • Подогрев сидения Емелька;
  • Инструкция пользователя;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Подогрев сидения Емелька – стоимость товара 1590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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